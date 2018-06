Ney mar! Deze econoom van Tilburg University voorspelt de wereldkampioen voetbal

TILBURG - Als je nog net voor de start mee wilt doen aan een WK-poule en, zoals velen, geen flauw benul hebt welk land ditmaal aan de haal gaat met de wereldtitel, dan heeft Martin van Tuijl wellicht een goede tip. De econoom aan Tilburg University voorspelt dat Brazilië in de finale afrekent met Duitsland.

Van Tuijl heeft iets met voetbalstatistieken en baseerde zijn voorspelling op ‘bookmaker odds’. Zijn model houdt bijvoorbeeld rekening met, zoals hij het omschrijft, de vloek van de titelhouder, de vloek van de Confederationcupwinnaar en het thuislandvoordeel.

De econoom heeft verder bijvoorbeeld berekend dat België in de kwartfinales sneuvelt tegen de latere wereldkampioen. Het brons gaat naar Frankrijk, dat Spanje verslaat. Of Van Tuijls model wat dat betreft rekening houdt met ontslagen bondscoaches, is echter nog maar de vraag.

Tilburg verslaat Goldman

De Tilburgse voorspelling was in 2014 beter dan die van Goldman Sachs. Dit jaar is de voorspelling gelijk. Maar, voegt Van Tuijl daar aan toe: “Onze voorspelling is vele malen kosteneffectiever. Goldman Sachs werkt met artificial intelligence, verwerkt zo’n 200.00 data via machinelearning. Wij doen het veel simpeler.”

De complete voorspelling:

Laatste 16

Uruquay verlaat Portugal

Frankrijk verslaat Kroatië

Spanje verslaat Rusland

Argentinië verslaat Denemarken

Brazilië verslaat Mexico

België verslaat Polen

Duitsland verslaat Zwitserland

Engeland verslaat Colombia

Laatste 8

Frankrijk verslaat Uruquay

Brazilië verslaat België

Spanje verslaat Argentinië

Duitsland verslaat Engeland

Laatste 4

Brazilië wint van Frankrijk

Duitsland wint van Spanje

3e-4e

Frankrijk verslaat Spanje

Finale

Brazilië wint van Duitsland