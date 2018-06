Baby valt in trappenhuis uit kinderwagen en raakt gewond

Baby valt uit kinderwagen in trappenhuis in Budel en raakt gewond

BUDEL - In een trappenhuis aan de Grootschoterweg in Budel is een klein meisje uit haar kinderwagen gevallen toen haar ouders die de trap op tilden.

Het meisje van ongeveer anderhalf jaar oud kwam op de trap terecht. Ze hoefde niet mee met de traumahelikopter, maar werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Huilen

Volgens een toeschouwer liep het kindje verwondingen aan het hoofd op. Een buurvrouw hoorde het meisje hard huilen.

Hoe het met het kindje gaat, is niet bekend.