Nickelodeon op zwart en lekker buitenspelen, duizenden kinderen doen mee aan Buitenspeeldag

In de Bernardus IJzerdraatstraat in Oss werd flink getimmerd.

OSS - Timmeren, zagen, zaklopen, schilderen en blikgooien, een kleine greep uit de vele activiteiten die woensdag in de hele provincie georganiseerd zijn op de Buitenspeeldag. Het initiatief van Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon zorgde voor de elfde keer dat kinderen lekker op straat konden spelen. Om 13.00 uur ging de zender op zwart en werden op honderden plekken de luchtkussens opgeblazen.

De Bernardus IJzerdraatstraat is een van de vijfenzeventig straten in Oss waar buurtbewoners van alles uit de kast hadden getrokken om de kinderen een fijne dag te bezorgen. Midden op straat stonden verschillende springkussens, een zandbak en er waren pallets om hutten van te bouwen.

Verbroedering

Onderzoek van Jantje Beton heeft uitgewezen dat in Nederland ruim 1 miljoen kinderen niet meer elke dag de deur uitgaan om te spelen. De jaarlijkse Buitenspeeldag moet de jeugd stimuleren om dat wel te doen. In de Osse IJzerdraatstraat is de Buitenspeeldag niet alleen voor de kinderen. Volgens Pascal van Lent, die de dag organiseert, is het een groot verbroederingsfeest voor de straat. "Ëlk jaar wordt het drukker en we merken dat ook de ouderen in de straat het heel leuk vinden om te komen kijken als de kinderen aan het spelen zijn", zegt van Lent.

Pieter van de Hoogeband

In het verlengde van de Buitenspeeldag lanceerde voormalig zwemkampioen Pieter van den Hoogenband woensdag in Deventer ook het nieuwe onlineplatform Happy Life. Het is een virtuele gemeenschap die onderdeel is van het computerspel Minecraft. Door te gamen worden kinderen gestimuleerd om gezonder te eten en meer te bewegen, is de gedachte.