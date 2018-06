Advocaat Bart V. geen advocaat meer: 'Het lag, gezien zijn verleden, in de lijn der verwachtingen'

BREDA - De Dongense advocaat Bart V. is uit het ambt gezet. V., die een kantoor had in Breda, is van het tableau geschrapt door de Raad van Discipline, die hem eerder al voor onbepaalde tijd schorste vanwege vermeende betrokkenheid bij wapen- en drugshandel.

“Het lag, gezien zijn verleden, in de lijn der verwachtingen”, reageert Lex Lensink, deken van de Orde van Advocaten in Zeeland-West-Brabant. “Ik heb er zelf ook op aangestuurd.” Lensink benadrukt dat V. zich zelf ook al van het tableau had laten schrappen.

Voor een advocaat had de 43-jarige V. behoorlijk wat op zijn kerfstok. Zo werd hij ook al eens aangehouden voor een relationeel incident en kreeg hij een klacht aan zijn broek voor het slecht verdedigen van een cliënt in een alimentatiezaak.

“Je hoopt dat je vakbroeders hun werk allemaal netjes doen, maar helaas zitten er wel eens appels in de mand die niet helemaal goed zijn”, aldus Lensink.

De rechtszaak tegen V. en drie medeverdachten, onder wie twee broers uit Sint-Willebrord, staat gepland in november bij de rechtbank in Rotterdam.