Een cursus krijgen ze er niet voor, maar wijkagenten moeten regelmatig de cowboy uithangen

BREDA - Een cowboycursus wordt er niet gegeven op de politieacademie. Maar voor wijkagent Rachid was dat best handig geweest. Hij moest samen met collega's een groot deel van de woensdag namelijk achter een losgeraakte koe aan.

De koe werd rond half zes in de ochtend gespot, terwijl ze Breda in liep. Omdat lange tijd onduidelijk was wie de eigenaar was, was het aan Rachid en zijn collega’s om de boel op te lossen. Dat bleek lastiger dan gedacht. “Het lukte maar niet om haar te vatten. We hebben geprobeerd om haar klem te rijden, maar ze liep er dan gewoon tussendoor. We hebben er zeker twee uur achteraan gelopen.”

Voordeuren likken

“Op een gegeven moment ging ze ook de klink van voordeuren likken. Dan zeiden we dat mensen beter even binnen konden blijven.” Het was uiteindelijk aan het boereninstinct van Rachid te danken dat het beest kon worden ingesloten. “Ze bleef op een gegeven moment op een stukje gras staan. Ik heb toen snel politielint gepakt om haar in te sluiten." Niet lang daarna werd de eigenaar van de viervoeter gevonden, een boer uit het verderop gelegen Wagenberg.

Rachid kijkt ondertussen met tevredenheid terug op zijn uitstapje als cowboy: "Dit is ook een leuke manier om in contact met mensen uit de buurt te komen. Tijdens het wachten kregen we een kopje thee van een bewoonster. En mensen die langskwamen dachten door het lint aanvankelijk dat er wat ergs was gebeurd, maar iedereen moest lachen toen ze de koe zagen."





Boerenverstand

Voor veel wijkagenten is het vangen van dieren inmiddels een vast onderdeel van het werk. Rachid is geen uitzondering: “Het afgelopen jaar moest ik al een paar keer achter een dier aan. Dat is meestal wel in het buitengebied.” Maar ondanks zijn ervaring heeft hij nog geen gouden aanpak om losgeraakte viervoeters snel terug bij hun eigenaar te krijgen: “Je moet vooral je boerenverstand gebruiken.”