Vwo'ers Stijn en Wouter winnen onderwijsprijs met knipperlichtinstallatie voor racefietsen

EINDHOVEN - Stijn Nowee en Wouter Witteman, leerlingen van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven, hebben de prestigieuze KNAW-onderwijsprijs in de categorie Natuur & Techniek gewonnen. Ze ontvingen de prijs gisteren in De Rode Hoed in Amsterdam voor hun ontwerp van een knipperlichtinstallatie voor racefietsen, zodat wielrenners veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen.

"We hebben dit project als profielwerkstuk gemaakt, maar het is een beetje uit de hand gelopen", vertelt Wouter. "Met elektronica knutselen is onze hobby, dus dan steek je er automatisch al meer tijd in."









De lampjes, de zogenaamde 'Apollo Pods', moeten ervoor zorgen dat wielrenners veiliger zijn in het verkeer. "Nu is het nog zo dat, wanneer je als wielrenner door de stad fietst en af wilt slaan, je je hand uit moet steken", zegt Stijn. "Dat gaat alleen heel erg moeilijk wanneer je gewicht voor het grootste deel op je stuur leunt. Dat kan dus gevaarlijke situaties opleveren."

Prototype

De knipperlichten in het gebogen stuur van een wielrenfiets gaan aan wanneer je met je vingers op de rem tikt. De leerlingen hebben een prototype gemaakt dat werkt.





Studiebeurs

De leerlingen uit 6 vwo hebben een studiebeurs van 2000 euro voor hun eerste collegejaar gewonnen. En zij zijn niet de enige leerlingen uit Brabant die er vandoor gingen met een prijs. Wouter van Dijk en Joris Veldhuizen van het Strabrecht College in Geldrop werden tweede in dezelfde categorie. Zij bestudeerden hoe hun kunstmatige neurale netwerk, een groep van verbonden zenuwcellen, steeds beter handgeschreven cijfers herkende.

Zij kregen een studiebeurs van 1500 euro. Rens Hoogendorp en Lorens Niehof van het Christiaan Huygens College uit Eindhoven werden tweede in de categorie Natuur & Gezondheid met een productie over sportprotheses. Ook in de categorieën Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij werden prijzen uitgereikt.

Geslaagd

Voor de jongens uit Eindhoven is het woensdag dubbel feest. Ze zijn ook nog geslaagd voor hun vwo-diploma. Na de zomer beginnen zij allebei aan een studie Electronical Enginering. Stijn in Enschede en Wouter in Eindhoven. Maar dat betekent niet dat hun wegen scheiden: "Zo makkelijk komt hij niet van me af!", zegt Wouter.