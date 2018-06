Het Brabants Buske reed de provincie door om eindexamenkandidaten te verrassen [OVERZICHT]

EINDHOVEN - Het Brabants Buske reed woensdag de provincie door om zenuwachtige eindexamenkandidaten op te zoeken. Voor velen een spannende dag, want de uitslag werd bekendgemaakt. Bekijk hier een overzichtje van de dag.

De dag des oordeels. Voor veel studenten een zenuwslopende dag. Het Brabants Buske verraste ze met een mooie Brabantvlag.

Broers Stijn en Thomas Rovers uit Etten-Leur zijn allebei geslaagd. "We zijn echt heel erg opgelucht." Dat uurtje in spanning zitten was volgens de jongens echt 'verschrikkelijk'. "De spanning was zo groot dat ik heel de tijd aan het swifferen was. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen, dus ik ben echt heel opgelucht", vertelt een van de broers. Ook vader is enorm trots. "Ik heb gewoon twee zoons die allebei hun diploma halen. Stijn op havo en Thomas op vwo. Er valt echt heel veel spanning van me af."

De mannen kregen van hun vader zelfs een mooie taart met Brabants Buske erop.

Drie geslaagden in één straat

Meer vreugde in Etten-Leur. Neal, Mimi en Siem zijn ook geslaagd. Leuk detail: ze wonen alle drie in dezelfde straat. Drie huizen naast elkaar. En verderop in de straat hingen er nog meer. "Het was heel spannend vandaag", vertelt een trotse moeder. Mimi is geslaagd voor vmbo-kader en ze is echt heel blij. "Ik geef aan iedereen door via Whatsapp dat ik nu geslaagd ben, want het was wel een beetje afwachten voor mij."

Ook de mannen zijn blij dat ze geslaagd zijn en niet meer hoeven te stressen. "Nu heb ik ruim twee maanden vakantie."