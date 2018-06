Motorcrosser Jeffrey Herlings breekt sleutelbeen, wereldtitel mogelijk in gevaar

BERGHEM - Motorcrosser Jeffrey Herlings uit Oploo heeft woensdag zijn sleutelbeen gebroken tijdens een training op het circuit van Berghem. Hierdoor moet hij waarschijnlijk meerdere Grand Prix' missen, waardoor zijn wereldtitel mogelijk in gevaar komt. Herlings staat op dit moment nog eerste in de WK-stand met 62 punten voorsprong op zijn achtervolger, negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli.

Herlings kwam woensdagmiddag na een sprong in een diep spoor terecht en viel daarbij van de motor. Daarbij brak hij zijn rechter sleutelbeen. Hij wordt woensdagavond in een ziekenhuis van het Belgische Herentals geopereerd.

Onzeker

De Grand Prix van komend weekend in het Italiaanse Ottobiano moet hij bijna zeker missen. Omdat er tijdens een Grand Prix vijftig punten te vergeven zijn, staat hij na deze race hoe dan ook nog op de eerste plaats. Op 1 en 8 juli staan er wedstrijden op de planning in Indonesië. Het is nog onduidelijk of hij die haalt.

Herlings was de afgelopen tijd in bloedvorm. Afgelopen zondag pakte hij nog zijn achtste Grand Prix-zege in het Franse Saint Jean d'Angely. Herlings won in 2018 al acht van de tien Grand Prix. Dit seizoen worden er nog tien Grand Prix gereden.