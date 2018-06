Keuringsarts pleit voor nationaal instituut voor beroepsziekten om slachtoffers chroom 6 te helpen

TILBURG - Er moet een landelijk instituut voor beroepsziekten komen, zodat onderzoeken naar de schadelijkheid van chroom 6 in Tilburg niet zo lang hoeven te duren. Dat zegt Dick Spreeuwers van IKA Ned, de organisatie die Tilburgse chroom 6-slachtoffers medisch keurt op verzoek van de gemeente Tilburg. "Het zou heel wat tijd en werk schelen als alle kennis bij een nationaal instituut gebundeld is. Nu moet iedere keer het wiel opnieuw uitgevonden worden."

De gemeente Tilburg houdt woensdag een informatieavond voor gedupeerden. Sinds het RIVM het onderzoek naar chroom 6 bij Defensie heeft afgerond vorige week, zijn er weer vragen ontstaan. In Tilburg zijn tussen 2004 en 2012 800 mensen via een re-integratietraject bij NS/Nedtrain in aanraking gekomen met chroom 6 tijdens het schuren van treinen.

Na de zomer wordt een onafhankelijk onderzoek dat hiernaar wordt gedaan naar buiten gebracht. Dat onderzoek is belangrijk als het gaat om de vraag of de gemeente Tilburg eventueel een schadevergoeding moet betalen aan mensen die ziek zijn geworden door chroom 6.

Vlekken

Het medisch instituut IKA Ned moet beoordelen of de bijstandsgerechtigden in Tilburg die met chroom 6 hebben gewerkt ook daadwerkelijk daardoor ziek zijn geworden. En juist dat onderzoek zorgt voor heel veel vragen bij de slachtoffers. Dat geldt ook voor Bounanaa Hanin. Hij heeft tussen 2004 en 2006 dag in dag uit treinen geschuurd. "Ik had meteen al veel last van het stof", zegt Bounanaa. "Ik heb nu nog afbrokkelende tanden, vlekken op de huid en astma. Maar volgens IKA Ned komt dat niet door chroom 6. Bounanaa kan dat bijna niet geloven. Hij kan door zijn klachten sinds 2006 helemaal niet meer werken.

Onderzoek

Volgens de directeur en eigenaar van het private instituut IKA Ned is er zoveel onderzoek uit binnen- en buitenland naar chroom 6 dat nauwkeurig is te voorspellen welke ziekten door chroom 6 veroorzaakt worden en welke niet. Uit een tussenstand blijkt dat van de 100 onderzochte Tilburgse chroom 6 slachtoffers er 17 zeer waarschijnlijk klachten hebben die toe te schrijven zijn aan chroom 6. Hij denkt dat het onderzoek dat nu in Tilburg gedaan wordt veel sneller afgerond had kunnen zijn als er een nationaal instituut beroepsziekten zou zijn, waar alle kennis verzameld is. Maar ook al heeft hij daar veelvuldig op aangedrongen bij het Ministerie, de rijksoverheid wil er nog steeds niet aan.