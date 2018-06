Esmah Lahlah is wethouder zonder partij in Tilburg: 'Interessant om op die manier verschil te maken'

TILBURG - De nieuwe coalitie van Tilburg presenteert donderdagavond het bestuursakkoord dat de afgelopen weken is gesmeed. Ook worden de beoogde wethouders voorgesteld, van wie de 38-jarige Esmah Lahlah de grote verrassing is.

De 38-jarige Lahlah is universitair docent slachtofferwetenschap en, opvallend, de enige wethouder zonder politieke partij. Ze werd gekozen na een sollicitatieprocedure. “Eindelijk mag het naar buiten. Ontzettend vereerd en blij”, schrijft Lahlah op Twitter.

Nieuw in de politiek

Het is niet zo dat Lahlah altijd al de politiek in wilde. “Ik had er nooit eerder over nagedacht, omdat ik ook niet bij een politieke partij zit. Maar toen ze me vroegen zag ik meteen de mogelijkheden. Het is zo interessant om juist op deze manier verschil te kunnen maken.

De universitair docent slachtofferwetenschap neemt het ‘sociaal domein’ onder haar hoede. "Nu kan ik mee besturen en de stad Tilburg vormgeven. Ik verwacht mijn steentje bij te kunnen dragen en ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen mee kunnen doen."

“Het is natuurlijk een fulltime baan. Een andere functie, een andere uitdaging. Het vraagt enige aanpassing aan mijn huidige leven, maar ik ga er graag voor. Nu kan ik wat meer aan het roer staan, maar ondertussen toch dicht blijven bij de dingen die ik al deed.”

Andere nieuweling

De andere nieuweling in het zeskoppige dagelijkse bestuur van Tilburg is Oscar Dusschooten (VVD). Berend de Vries en Marcelle Hendrickx (D66), Erik de Ridder (CDA) en Mario Jacobs (GroenLinks) zijn al bekend met het Tilburgse pluche. Het bestuursakkoord wordt op maandag 18 juni besproken in een extra vergadering.