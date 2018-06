Vrouw kijkt op telefoon tijdens autorijden en rijdt tegen politiemotor aan

TILBURG - Een automobiliste reed woensdagavond in het centrum van Tilburg per ongeluk een politiemotor aan. Ze was al rijdende druk bezig met haar telefoon en zag de agent over het hoofd.

De agent zag dat de vrouw op haar telefoon bezig was en besloot een bekeuring uit te schrijven. Hij gaf een stopteken en de vrouw stopte. Maar ze bleek het niet gezien te hebben en reed de andere kant op. Per ongeluk raakte ze de motor. De agent kon nog op tijd ervan af springen.