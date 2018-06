Motorrijder overleden op A59 bij Vlijmen, snelweg dicht richting Oss

VLIJMEN - Een motorrijder is donderdagmorgen overleden op de A59 bij Vlijmen. Het slachtoffer raakte vermoedelijk onwel en ging onderuit. Reanimatie mocht niet meer baten.

De identiteit van het slachtoffer is bekend, maar eerst moet de familie nog worden ingelicht. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plekke, waaronder een traumahelikopter. Die landde op de snelweg.

Omrijden

De A59 richting Oss is sinds halftien dicht. Weggebruikers komen in de file terecht vanaf Heusden. De vertraging bedraagt rond elf uur meer dan een uur. Omrijden kan via knooppunt Hooipolder over de A27 en A58. Naar verwachting is de weg rond het middaguur weer vrij. Het verkeer in Drunen en Vlijmen loopt volledig vast vanwege het ongeval.

Het ingesloten verkeer is door medewerkers van Rijkswaterstaat weggeleid. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Ze is op zoek naar getuigen die daar meer over kunnen vertellen.