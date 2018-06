Afghanen opgepakt bij Zevenbergschen Hoek

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Vijf Afghanen zijn in de nacht van woensdag op donderdag vlakbij Zevenbergschen Hoek opgepakt. Ze hadden geen geldige legitimatie en zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

Politieagenten die bezig waren met een controle zagen vanaf de A16 een auto met een Frans kenteken de Westelijke Parallelweg in Zevenbergschen Hoek oprijden. Omdat de verlichting van het voertuig niet in orde was, besloten de agenten de auto en de inzittenden te controleren.

De bestuurder van de auto reageerde eerst niet op het stopteken van de politie. Nadat de agenten met hun dienstauto voor de auto gingen rijden stopte de Franse auto.

In de auto zaten drie mannen (22, 25 en 29 jaar) en twee jongens (12 en 13 jaar).