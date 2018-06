Tilburger (24) vandaag voor de rechter voor dodelijk ongeluk echtpaar Rijen

BREDA - De 24-jarige Tilburger die wordt verdacht in 2016 een dodelijk ongeluk te hebben veroorzaakt op de Bredaseweg in Tilburg staat donderdagmiddag voor de rechter in Breda. De rechtbank gaat zijn strafzaak inhoudelijk behandelen. Bij het ongeluk kwam een echtpaar uit Rijen om het leven. De automobilist sloeg na de aanrijding op de vlucht.

Volgens justitie reed Faisel D. op 27 oktober 2016 met hoge snelheid door Tilburg toen hij de leerkrachten Henriëtte (59) en Bert (62) van der Veeken uit Rijen dood reed. De voetgangers staken op dat moment de weg over.

Aanhoudingen

D. ging er na het fatale ongeval vandoor. Zijn broer bleek eigenaar van de auto, een Volkswagen Polo. Hij werd opgespoord en aangehouden. De Tilburger meldde zich later op het politiebureau en bekende dat hij het echtpaar heeft aangereden.