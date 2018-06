Het is Knudde, maar we gaan wél naar het WK: 'Tikkie terug Jaap!'

HELMOND - FC Knudde met Jaap, Dirk en de trainer. We kennen de strips waarin we het matige voetbal van FC Knudde voorgeschoteld krijgen allemaal. En speciaal voor het WK komt er een nieuw album uit. Ray Nicholson uit Helmond tekende het album samen met Toon van Driel. "Tikkie terug Jaap!"

Het is inmiddels alweer 25 jaar geleden dat er een album van het frivole voetbalteam uitkwam. "Ik heb twaalf jaar lang samen met Toon van Driel gewerkt aan de strips", blikt Nicholson terug in zijn werkkamer op zolder in Helmond. "Toon wilde al langer opnieuw een album uitbrengen en nu Oranje niet naar het WK gaat, is dat een mooie aanleiding om FC Knudde wél naar Rusland te sturen", lacht Nicholson.

Verkocht aan prominenten

Van het album zijn inmiddels al tweeduizend exemplaren verkocht. "We zijn nu al aan de tweede druk begonnen", verklapt de tekenaar. "Hij is zelfs al verkocht aan prominenten als Louis van Gaal en en Willem van Hanegem."

Het verhaal draait als vanouds om het kwakkelende team van FC Knudde. Ze staan onder aan de ranglijst maar krijgen het tóch voor elkaar om zich te plaatsen voor het grootste podium van het landenvoetbal. "En het mooie is dat we de hele voetballerij, waar al die gekke bedragen in omgaan totaal op de hak nemen." En ook gastland Rusland, met Poetin in een prachtige bijrol, komt er niet zonder kleerscheuren vanaf. "Ik kan nu nog steeds hard lachen om de grappen die erin staan", vertelt Nicholson.

Het kostte vier maanden om het album te maken. "Het voelde weer als vanouds om de tekeningen te maken. De eerste paar bladzijden zie je dat we nog even moesten wennen, maar naarmate het verhaal vordert worden de tekeningen ook steeds uitgebreider en gedetailleerder. Ik heb er echt met plezier aan gewerkt."

En voor wie er geen genoeg van kan krijgen: "Dit WK-exemplaar is de eerste van een serie van drie. Er komen dus nóg twee albums aan!"