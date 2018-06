Zes jaar cel geëist tegen Bredase drugsbaron: meer details bekend over moord

BREDA - De moordaanslag op de 12-jarige Danny in Breda in 2010 was een wraakactie voor de diefstal van een grote partij cocaïne. Het eigenlijke doelwit was zijn vader John. Dat is donderdagochtend duidelijk geworden tijdens het proces tegen zijn vader, John G. Het verhaal over de ripdeal ging al jaren maar nooit eerder kwamen politie en justitie zo gedetailleerd naar buiten met bewijzen. Tegen de Bredase drugsbaron is tot zes jaar cel geëist.

400 kilo coke was in de lente van 2010 vanuit Gambia in een zeecontainer naar Antwerpen vervoerd. Daar kwam de container begin juni aan land en ging hij naar een loods bij een garagebedrijf van twee Antwerpse broers.

Container verdween spoorloos

De diefstal vond plaats op of rond 14 juni, blijkt uit rechercheonderzoek. De twee Antwerpse broers Alexander en Peter A. deden zaken met John G. in Breda. Die zou een van de investeerders zijn geweest. Maar nog zeker vijf anderen wisten van deze zending, die dus ineens uit beeld verdween.

Amper vier weken later sloeg het noodlot toe op het woonwagenkamp aan de Rijnauwenstraat in Breda. Een groep schutters opende het vuur op de woonwagen van John G. en zijn gezin. Zoon Danny werd dodelijk getroffen door de kogelregen, de vrouw van John raakte gewond. John zelf lag al op bed en bleef ongedeerd. Drie vermoedelijke schutters werden opgespoord en gestraft tot 20 jaar cel.

'Nu heb ik een kind verloren'

Na het jarenlange onderzoek is dus duidelijk geworden dat dat draaide om de gestolen drugs, volgens het OM dan. De daders zijn onbekend, ook tijdens de rechtszaak is daar niks over gezegd. Wel kwamen er na de 'rip' in 2010 veel speculaties in het milieu. Drie tips uit de onderwereld kwamen binnen bij de politie en wezen in de richting van een conflict over een betaling en een diefstal.



Na het drama op het kamp, wilde vader John bij de politie alleen toegeven dat hij het doelwit was maar waarom kon hij niet zeggen. Toch hoorden agenten die hem afluisterden dat John G.

een paar dagen voor de schietpartij een probleem had en iets was kwijtgeraakt. "Het is gewoon zes miljoen euro", zei hij tegen een Belgische zakenrelatie.



Het probleem kwam vaker 'over de tap'. Begin 2012 deed hij navraag in zijn omgeving, en in een van die gesprekken verzuchtte: "Dan denk je van: 'ja, ik heb geld verloren, maar nu heb ik een kind verloren en daar kan ik niet tegen (..) door een opeenstapeling van fouten van andere mensen'."

Op de telefoontaps na de moord, hoorde de politie ook dat John hardop nadacht over wie de ripdeal pleegde. In een ander afgeluisterd gesprek zei John G: "Je probeert dat recht te trekken, en dan vermoorden ze je kind, voor die paar centen."

Forse strafeisen

Tijdens de rechtszaak die een paar weken geleden begon, ging het over de jarenlange drugsproductie en drugshandel van John G. (58) en zijn zoon Sander (37). Pillen, maar ook hennep en cocaïne. En ze zouden ook geld hebben witgewassen. De politie vond enorme geldbedragen en dure horloges bij ze thuis. Het is onduidelijk hoe ze er aan komen, volgens het OM. Bij Sander thuis lagen ook een pistool en twee nepwapens.

De officier van justitie eiste donderdag daarom jaar tegen John 6 jaar en tegen Sander G. 4,5 jaar. Ze waren allebei niet in de rechtszaal aanwezig, waarom is onduidelijk. Vader en zoon zwegen tot nu toe tijdens de zittingen.

Trieste prijs

De officier hield rekening met de trieste omstandigheden rond de dood van Danny. "Ze hebben een enorme prijs moeten betalen", zei ze. Ook de media-aandacht noemde ze belastend voor de familie. Ze eiste een minder hoge straf dan normaal voor dit soort misdrijven.

Ook handlangers zouden de cel in moeten, vind het OM. Zoals Ton E. die grote wietkwekerijen runde aan de Simon de Cockstraat in Tilburg en in het Limburgse Echt. Ton E. hoorde drie jaar en vier maanden tegen zich eisen. Hij had ook een AK47 -een Kalasjnikov- op zolder liggen bij zijn moeder.

Tegen handlanger Hans de K. uit Tilburg eiste de officier 4 jaar en acht maanden. Ook tegen een viertal anderen werd vier jaar cel geeist. In dit lang lopende onderzoek zijn eerder al diverse handlangers veroordeeld, ook in België. Een van de Bredase verdachten is na ziekte overleden. Na dit proces in Breda komt er nog een nieuw proces om criminele winsten af te pakken.