Een Brabantse zangeres en Frankrijk-Australië: speel de WK Quiz

MOSKOU - Is het WK zonder Nederland saai? Nee hoor. Speel onze WK Quiz maar eens en dan zul je merken dat wij Brabanders genoeg gemeen hebben met de deelnemende landen. Vandaag staan Frankrijk en Australië centraal. Zij spelen tegen elkaar om twaalf uur.





Toevoeging van de ambassadeur van Frankrijk, Sanne van Paassen (ex-veldrijdster):

Sanne van Paassen uit Vlierden was een succesvol veldrijdster en bevindt zich op dit moment in Spanje. Toch is Frankrijk het land dat zij vertegenwoordigt. "Ik heb wel wat met Frankrijk", legt ze uit. "Ik heb hier veel wedstrijden gereden en ben er vroeger vaak op hoogtestage geweest. Het is echt mijn land, ik kom er graag." Ze is vol vertrouwen voor het duel van 'haar' Frankrijk met Australië. "Het wordt 3-1."

Toevoeging van de ambassadeur van Australië, Mieke van den Akker (erevoorzitter hockeyclub Den Bosch):

Mieke van den Akker heeft goede herinneringen aan Down Under. "De mooiste Olympische Spelen ooit waren namelijk in Sydney", legt de erevoorzitter van HC Den Bosch uit. "Australië is een fantastisch sportland. Daarom ben ik ambassadeur voor Australië geworden." Toch is ze erg voorzichtig wat betreft haar verwachtingen voor de wedstrijd tegen Frankrijk. "Ik verwacht niet dat de prestaties van Australië tijdens dit WK voetbal top zullen zijn. Je moet toch realistisch blijven." Ze houdt rekening met een 2-0 nederlaag tegen Frankrijk. "Maar de tijd van de Australiërs komt nog in de poule", stelt ze gerust. "Australiërs hebben een goede mentaliteit, die geven nooit op. Ze hebben geen grote namen of grote talenten in de selectie , dus het moet van het collectief komen."