Lozano met Mexico tegen Duitsland: speel de WK Quiz

MOSKOU - Is het WK zonder Nederland saai? Nee hoor. Speel onze WK Quiz maar eens en dan zul je merken dat wij Brabanders genoeg gemeen hebben met de deelnemende landen. Vandaag staan Duitsland en Mexico centraal. Zij spelen om vijf uur tegen elkaar.





Toevoeging van de ambassadeur van Duitsland, René Peters (CDA-Kamerlid uit Oss):

René Peters is overtuigd van een Duitse zege op deze zondag. "Het wordt 3-0", vertelt de Ossenaar stellig. "Kijk maar wie Duitsland op het veld heeft staan. Er is niet één Mexicaan die wij liever zouden hebben op een bepaalde positie. Duitsland heeft de beste spelers, het beste team en de beste coach. En mijn buurman is een Duitser, dus ik moet wel, he? Ik heb ook liever bier dan tequila. Kijk, liever zie ik Nederland wereldkampioen worden maar nu dat niet kan, gaan we voor onze buren."

Toevoeging van de ambassadeur van Mexico, Wesley (zanger):

"Je moet je natuurlijk nóóit laten intimideren door je buurman", reageert zanger Wesley gevat op de woorden van Peters. Hij zweert bij Mexico. "Mexicaanse muziek is altijd geweldig", legt hij uit. Dat geldt volgens hem ook voor liedjes óver Mexico. "Zoals van de Zangeres zonder Naam. "Wat wil je nog meer? Mexico heeft zon, zee en strand... Dat heeft Duitsland niet." Hij rekent op een 1-0 zege van 'zijn' land. "Bam! En dan mogen die Duitsers aan de worstjes en het bier!"