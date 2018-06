'Hallokes Jumbo', supermarktketen stap dichterbij veroveren Belgische markt

EINDHOVEN - Supermarktketen Jumbo uit Veghel maakt vaart met de wens om tientallen winkels te openen in België. Ze hebben een eerste officiële stap gezet om de markt van onze zuiderburen te veroveren. Uit stukken van het Belgisch Staatsblad blijkt dat het bedrijf afgelopen maandag een dochtervennootschap heeft opgericht, gevestigd in Antwerpen.

Jumbo kondigde in november al aan België te willen veroveren. Wanneer dit zou gaan gebeuren, was toen nog niet duidelijk. Maar het ging sindsdien wel vrij snel. Nog geen week later meldde de website Retaildetail namelijk dat Jumbo de ambitie heeft om in 2019 zeker dertig supermarkten te hebben in België.

'Eerste locatie op het oog'

In december lieten verschillende vastgoedbronnen weten dat er een eerste locatie op het oog was. Het zou gaan om een plek in een nieuw winkelcentrum in Bree, net over de grens bij het Limburgse Weert. Wanneer die winkel zou openen, werd niet bekend.

In de afgelopen maanden verscheen daarnaast een vacature online waarin stond dat Jumbo iemand wilde inschakelen die voor hen op zoek gaat naar andere nieuwe plekken in België om hun winkels te openen. 'Aan de hand van zorgvuldig marktonderzoek inventariseren wij de wensen en behoeften van de Belgische consument', stond op LinkedIn.

Gele winkelstraten in België

Met de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is er nu een concrete stap gezet om de winkelstraten van België wat geler te maken.