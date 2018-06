Man die jongen raakte met luchtbuks hoeft niet de cel in, hij mikte op vogels

Een jongen werd in zijn been geraakt. (Archieffoto: SQ Vision)

DEN BOSCH - Een 64-jarige man uit Uden die met een luchtdrukwapen schoot waardoor een jongen in zijn been werd geraakt, hoeft niet de cel in. Volgens de rechtbank van Den Bosch vuurde de man het wapen niet doelgericht af op de jongen die op een veldje aan het voetballen was.

De jongen werd in augustus twee jaar geleden in zijn been geraakt. Twee anderen hoorden de kogels langs hun lichaam en hoofd vliegen. Ze voetbalden op het Cruyff Court aan de Kornetstraat.

Vogeltjes in boom

De man bekent dat hij heeft geschoten, maar verklaarde dat hij op vogels mikte die in een boom zaten. Hij wist niet dat achter die boom jongens aan het voetballen waren. De rechtbank vindt de lezing van de man niet onwaarschijnlijk.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog achttien maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Volgens de officier van justitie was er voldoende bewijs dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag en een dubbele poging tot zware mishandeling.

Boete

De man is wel veroordeeld voor het bezit van een verboden mes en munitie. Voor het bezit van het mes moet hij een boete van tweehonderd euro betalen, voor de munitie 110 euro.