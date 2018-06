Geen geverfde duiven meer in Efteling, pretpark zwicht voor maatschappelijke druk van dierenvrienden

KAATSHEUVEL - Lichtblauw, roze, donkerblauw, groen. In alle kleuren waren sinds 1957 duiven te zien in de Efteling, al sinds de opening van het sprookje 'Het Bruidskleed van Genoveva'. De witte duiven werden met speciale verf gekleurd. Dat tot woede van dierenliefhebbers die de laatste jaren op social media het pretpark meerdere keren opriepen met de praktijken te stoppen.

Het past niet meer bij deze tijd, zo concludeert de Efteling nu zelf ook. Per direct worden de duiven die bij ‘Het Bruidskleed van Genoveva’ horen niet meer geverfd. In het sprookjesbos komen gasten voortaan witte duiven tegen. “Dierenwelzijn heeft de laatste jaren steeds nog meer aandacht gekregen in de maatschappij en zo ook bij de Efteling. De Efteling wil meebewegen met de tijd. Daarnaast past het kleuren van de duiven niet bij het natuurlijke karakter,” aldus het park dat benadrukt dat de verf wel altijd milieuvriendelijk was.

Op de vraag waarom de Efteling nu past stopt met het verven van de duiven zegt een woordvoerder: "We hebben het torentje dat bij het sprookje hoort, gerenoveerd. Dit was daarom een natuurlijk moment op te stoppen met verven."

Het sprookje dat over een prinses gaat die een trouwjurk wil met verschillende kleuren, heeft er niet onder te lijden. In het begin van het sprookje zijn de duiven namelijk wit, pas aan het einde kregen ze kleuren.

Bekijk hieronder een filmpje van de geverfde duiven.