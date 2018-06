Stef Clement teleurgesteld over missen Tour: 'Als sporter leef je voor doelen'

BREDA - Wielrenner Stef Clement zit voorlopig niet op zijn fiets. Volgens zijn ploeg LottoNL-Jumbo heeft de Brabander langer nodig om van een rugblessure te herstellen. Hij mist zowel de Ronde van Zwitserland die nu al bezig is en ook de Tour de France.

Eerder hoopte de Bredase renner nog dat Clement op tijd fit zou zijn voor de Tour. Na medisch onderzoek blijkt dat hij zijn rentree moet uitstellen.

Clement reageert teleurgesteld. Hij zegt tegen Omroep Brabant: "Al de hele winter keek ik uit naar deze wedstrijden, het is de belangrijkste periode van het seizoen. Het is balen dat ik niet kan starten. Als sporter leef je voor doelen. Ik heb één keer eerder in de Ronde van Zwitserland mogen rijden en het was een schitterende wedstrijd. "

Hoe lang Clement uit de roulatie is, is onbekend.