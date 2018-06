Auto op kop op noordelijke randweg, meerdere auto's bij ongeluk betrokken

BREDA - Bij een ongeluk op de noordelijke randweg in Breda is donderdagmiddag een auto op de kop beland. Volgens omstanders waren er zes auto's bij het ongeluk betrokken. Er stonden echter maar drie auto's met schade op weg.

Volgens een getuige zou een inhaalactie oorzaak zijn van het ongeluk. De man die in de auto zat die op de kop belandde, is nagekeken door ambulancepersoneel. Hij is slechts lichtgewond.

Het verkeer staat helemaal vast.