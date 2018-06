Onbekende steekt vier keer in op andere man

EINDHOVEN - Op de Markt in Eindhoven is woensdagnacht een man vier keer in zijn been gestoken door een onbekende. De dader zocht ruzie met het slachtoffer. Er ontstond een vechtpartij waarna het slachtoffer wegliep. Vanuit het niets werd hij vervolgens door de onbekende in zijn been gestoken.

De gewonde man kon vluchten en de politie bellen. Die kon de verdachte aanhouden. Hij had het vermoedelijk gebruikte mes op zak. De man zit vast.