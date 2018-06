Eis: Vijftien maanden cel voor Tilburger die Henriëtte en Bert doodreed

RIJEN - Faisel D., de man die terecht staat voor het doodrijden van Henriëtte (59) en Bert (62) van der Veeken uit Rijen, heeft in de rechtszaal vijftien maanden cel horen eisen, met aftrek van voorarrest. Als het aan de officier van justitie ligt, raakt hij zijn rijbewijs vijf jaar kwijt.

Henriëtte en Bert werden op 27 oktober 2016 rond acht uur geschept toen ze de weg overstaken in de buurt van een bushalte bij de Bredaseweg in Tilburg. Faisel reed door en werd later samen met zijn broer die eigenaar van de auto was, door de politie aangehouden. De officier van justitie vindt dat hij schuld heeft aan het ongeluk. "Dit is een ordinaire wegpiraat. Hij reed bijna vijftig procent te hard, terwijl hij net een bus had ingehaald. In Tilburg was het koopavond, er is dan veel te doen. Hij had kunnen verwachten dat mensen de straat zouden oversteken om de bus te halen."

Bij een tussentijdse zitting liet justitie al weten dat er wel sprake was van ‘roekeloos rijden’, maar niet zodanig dat daar juridisch gezien de kwalificatie doodslag aan gegeven kon worden. Faisel kan dan ook geen doodslag, maar alleen dood door schuld ten laste worden gelegd.

De 24-jarige Tilburger kan zich weinig meer van de bewuste avond in oktober 2016 herinneren. Wel weet hij nog dat hij het echtpaar heeft geprobeerd te ontwijken, zo zei hij donderdagmiddag tegen de rechter: "Een ongeluk gebeurt in een flits. Vooral zo’n ongeluk. Het enige wat ik mij herinner zijn de stemmen die ik heb gehoord. Ik hoorde iemand schreeuwen. Ik was in shock. Als je een ongeluk meemaakt, dan vergeet je alles."

'Kijk nooit op snelheidsmeter'

Hij reed op de Schouwburgring en stond klaar om rechtsaf te slaan. Hij besloot rechtdoor te rijden, omdat hij onverwacht in een andere buurt moest zijn. Waar hij heen ging, weet hij niet meer. Van welke kant de slachtoffers kwamen lopen durft hij niet eens te zeggen. "Misschien was ik verblind door een tegemoetkomende auto. Ineens waren ze er.” Hoe hard hij reed, weet hij zelf ook niet. "Ik kijk nooit op mijn snelheidsmeter. Ik kijk altijd naar voren.”

In zijn auto met kapotte voorruit reed hij bij de slachtoffers weg. Om wat te kunnen zien, stak hij tijdens zijn vlucht zijn hoofd uit het linker zijraam. Henriëtte en Bart bleven hulpeloos op straat achter. Omstanders, de politie en ambulancemedewerkers hebben de slachtoffers nog gereanimeerd. Ze overleden aan hersenletsel. Faisel zou 72 kilometer per uur hebben gereden waar 50 is toegestaan.

Vaker roekeloos rijden

De rechter haalt de reclassering aan. Die stelt dat het niet de eerste keer was dat de verdachte roekeloos door de stad reed. Een maand voor het ongeluk reed hij op de Ringbaan West met zijn auto over een busbaan en door rood licht. "Wij zien een patroon in verkeersmisdrijven. Rechts inhalen, over de busbaan rijden, het negeren van rood licht, overschrijden van de maximum snelheid." De reclassering wil dat Faisel behandeld wordt, zodat hij minder impulsief reageert in het verkeer. "Ik zie mezelf als een slecht chauffeur, zo'n behandeling is een goed idee."