Jeffrey Herlings breekt af en toe wat, maar komt altijd weer terug [OVERZICHT]

EINDHOVEN - Een pinkblessure, een heup uit de kom, (wederom) een gebroken sleutelbeen. Het lijkt er op dat motorcrosser Jeffrey Herlings zo ongeveer alles al eens gebroken, gekneusd of gescheurd heeft in zijn lichaam. En nu hij weer zijn sleutelbeen heeft gebroken, zetten we alle blessures van Herlings maar eens op een rij.

Veel blessures of niet, Herlings staat nog steeds fier overeind als zeer succesvol motorcrosser en gaat gewoon door. Hij herstelt goed van zijn gebroken sleutelbeen en mag waarschijnlijk donderdagmiddag weer naar huis. Vooral in 2015 had hij veel blessures. Een overzicht van zijn recente blessures:

Juli 2014

Gebroken bovenbeen tijdens Everts and Friends Charity Race, Genk België. Gevolg: geen wereldkampioen.

Juni 2015

Gebroken sleutelbeen tijdens Grand Prix van Duitsland.

Juli 2015

Ernstige pinkblessure tijdens Grand Prix van Zweden.

Wederom juli 2015

Heup uit de kom tijdens kwalificatieheat voor de GP Loket, Tsjechie. Gevolg: geen wereldkampioen.

December 2016

Gebroken middenhandsbeentje tijdens Italiaans kampioenschap in Ottobiano.

Juni 2018

Gebroken sleutelbeen tijdens training op het circuit van Berghem.