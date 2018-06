Burgemeester had congres Eritreeërs in Veldhoven niet mogen verbieden van rechter

VELDHOVEN - Toenmalig burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven had een congres van Eritreeërs niet mogen verbieden.

Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald. Mikkers, die tegenwoordig burgemeester van Den Bosch is, verbood het congres omdat er ongeregeldheden waren geweest.

Eerder kwam een onderzoekscommissie al tot het oordeel dat Mikkers het congres niet had mogen verbieden en de boete die was opgelegd hoefde de organisatie niet te betalen. Maar de burgemeester legde dat advies naast zich neer.

Openbare orde

De gemeente verbood in april vorig jaar de conferentie nadat er tientallen Nederlandse Eritreeërs naar het conferentiecentrum in Veldhoven waren gekomen om te protesteren. Aanvankelijk oordeelde een rechter de openbare orde in gevaar was.

Demonstranten protesteerden tegen de komst van Yemane Gebreab, een vertrouweling van de Eritrese president Afewerki. Hij zou te gast zijn tijdens de meerdaagse conferentie in Veldhoven. De Nederlandse Eritreeërs blokkeerden daarom de ingang van het conferentiecentrum en bestormden de auto van een diplomaat.