Dag na examenvreugde, nu verdriet op Altena College om dood docent Arie Kraaij

SLEEUWIJK - Na de examenvreugde van woensdag, heerst er nu verdriet op het Altena Collega in Sleeuwijk. Docent Arie Kraaij (57) is enkele uren nadat hij zijn vwo-leerlingen de uitslag van hun eindexamen had verteld plotseling overleden.

Gijsbert van der Beek, rector van de school, schrijft op de website van de school: “Arie was een heel goede docent management en organisatie, een meelevende begeleider van leerlingen en een bijzonder plezierig mens. Wij zullen hem erg missen.”



Het toeval wil dat hij gisteren nog voor RTL Nieuws meewerkte aan een item over hoe je goed (of slecht) nieuws overbrengt aan scholieren als je ze opbelt om de examenuitslag mede te delen.



Arie Kraaij was sinds 2012 werkzaam op het Altena Collega. Eerder werkte hij op het Pierson College in Den Bosch.