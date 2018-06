Schutter Oisterwijk op verlof: buurt in rep en roer

OISTERWIJK - In Oisterwijk wordt angstig gereageerd op de terugkeer van de dader van een dodelijke schietpartij in de wijk. Burgemeester Hans Janssen heeft inwoners een brief gestuurd om uitleg te geven. Maar daarmee zijn de zorgen niet weggenomen.

De veroordeelde Oisterwijker vuurde in 2012 in de buitenlucht een reeks kogels af op twee Duitsers. Ze waren bij hem thuis verhaal komen halen in een conflict dat met drugs te maken had. Een van de Duitsers overleed.



Brief burgemeester

Woensdag ontvingen buurtbewoners een brief van burgemeester Hans Janssen dat de schutter vanaf eind augustus in aanmerking komt voor korte periodes van verlof. "Ik heb het gelezen en ben er erg van geschrokken. Zo snel op verlof, geen fijne gedachte" zegt een buurtbewoonster.

Veel mensen in de omgeving maken zich dan ook zorgen. "Het huis staat leeg en er hangen mooie posters voor de ramen", zegt een man cynisch. De rest van de familie is volgens deze buurtbewoner hun huis uitgezet vanwege wietplantjes in de woning. "Mensen die zoveel overlast bezorgen hebben wij liever niet in deze nette buurt."

Angst voor revanche

De angst voor vergelding is ook groot in de wijk. "Stel je voor dat die Duitsers wraak willen. Ik moet er niet aan denken dat er weer zoiets gebeurt hier." Volgens de burgemeester zijn er op dit moment geen aanwijzingen voor en, zo blijkt uit de brief, is de politie extra alert. Ook houdt de reclassering het verloop van het verlof goed in de gaten.

