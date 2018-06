Willy (70) doneerde al 86,5 liter bloed en ze denkt nog niet aan stoppen

EINDHOVEN - Sommigen krijgen er de kriebels van. Door de scherpe naalden bijvoorbeeld, of omdat je er licht van in je hoofd wordt. Maar voor Willy van Vliet is het de normaalste zaak van de wereld: bloed doneren. Zo normaal dat ze al 52 jaar naar de kliniek gaat om haar rode bloedcellen af te staan.

Inmiddels hing de Waalwijkse al 173 keer aan het infuus: “Het is elke keer een halve liter, dus ik heb 86,5 liter afgestaan”, rekent ze voor. Bang voor het doneren, bijvoorbeeld vanwege de scherpe naalden, was ze nooit: “Het stelt eigenlijk niks voor. Je wordt heel goed begeleid. Sommige mensen zijn bang voor een prik, maar als je het nooit probeert weet je het ook niet.”

Belangrijk

En het belang van bloed doneren is groot, benadrukt ze: “Het is voor heel veel mensen die ziek zijn belangrijk.” In het geval van Willy is het misschien nog wel extra belangrijk. Ze heeft namelijk de relatief zeldzame bloedgroep AB-positief, die maar 2,5% van de Nederlanders heeft.

Even leek het erop dat ze moest stoppen met doneren, omdat 70-jarigen lange tijd niet meer in aanmerking kwamen om te doneren. Maar die regel is aangepast, tot blijdschap van Willy: “Ik vond het heel erg dat het niet meer mocht. Ik ben heel fit en ik sport veel dus ik dacht: waarom moet ik stoppen?, nu mag ik door tot mijn 79e, dus dat ga ik ook doen.”

Het duizelingwekkende aantal gedoneerde liters zal de komende jaren dus nog verder oplopen.