Het Pivot Park kan nog wel een groeispurtje kwijt op het terrein in Oss

OSS - Voor Brigitte Drees, de nieuwe directeur van het Pivot Park in Oss voelde het als voormalig Organon-medewerker als thuiskomen. Vooral de ‘niet lullen maar poetsen’-mentaliteit, kan ze wel waarderen. ‘Die sfeer zal er altijd blijven’, zegt ze.

Drees begon in maart aan haar nieuwe job in Oss. In het verleden werkte ze tien jaar voor Organon. Na wat omzwervingen in de farmaceutische wereld, keerde ze terug in Oss waar de medicijnenmolen nog steeds volop draaide. Drees: ”We zijn op veel gebieden actief om nieuwe medicijnen te ontwikkelen, bijvoorbeeld tegen kanker, alzheimer, ALS, Q-koorts etc. Je kunt het zo gek niet bedenken. We zijn onlangs een samenwerking gestart met een ziekenhuis in Groningen op het gebied van hartfalen. Financieel ondersteund door de Hartstichting.”





Het Pivot Park draait sinds 2012. De campus voor life sciences bestaat uit grotere en kleinere ondernemingen. Van 22 bedrijven met in totaal 112 medewerkers groeide het naar 56 bedrijven en 550 medewerkers in 2018.





Drees is ambitieus en wil het Pivot Park verder laten groeien. “We hebben nog voldoende ruimte op het terrein”, vertelt ze in het tv-programma Booming Brabant. “Over een kleine twee jaar zitten we al op zo’n 600 medewerkers. Natuurlijk is er ruimte voor de kleinere bedrijven, maar ik ben vooral op zoek naar bedrijven die de medicijnen naar de kliniek brengen. Dat trekt ook weer andere bedrijven aan.”