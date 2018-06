Bloeddonoren in Tilburg onder de indruk van het bedankje van Tsjibbe (10) uit Berkel-Enschot

TILBURG - Nietsvermoedend je bloed doneren bij de bloedbank in Tilburg en dan ineens een tienjarige jongen uit Berkel-Enschot aan je stoel die je, terwijl je aan het infuus ligt, komt bedanken. Het overkwam donderdagavond de bloeddonoren bij bloedbank Sanquin in Tilburg. Tjibbe uit Berkel-Enschot kwam daar op Wereld Bloeddonordag de donoren bezoeken die voor hem zo belangrijk zijn.

Want Tjibbe lijdt aan een afweerstoornis waardoor hij wekelijks afhankelijk is van maar liefst duizend mensen die hun bloed doneren. Daardoor ligt hij niet moe en ziek thuis, maar kan hij vrijwel alles doen wat jongens van zijn leeftijd doen. Naar school, sporten en met vriendjes afspreken.



Het persoonlijke bedankje maakte indruk op de donoren. Natuurlijk geven zij bloed om een ander te helpen, maar meestal is dat anoniem. Om een vrolijk jongetje langs te zien komen die door dat bloed een gezonder leven kan leiden is toch iets anders.



Dit is wel heel bijzonder

Het ontroerde de Tilburgse Mary Naumann : "Dit is wel heel bijzonder. Zo krijgt het ook een gezicht. Ik geef bloed om andere mensen te helpen. Daar ben ik mee begonnen toen mijn moeder bloed nodig had. Het is sneu voor deze jongen dat hij het z'n hele leven nodig zal hebben, maar je beseft dan wel weer goed waar je het voor doet."



Peter Sup uit Oisterwijk ligt op een stoel naast haar. Terwijl hij het bloed afstaat is ook hij zichtbaar onder de indruk van de jongen en zijn verhaal.



Nodig om bloed te geven

"Ik ben al 35 jaar bloeddonor, maar dit is toch indrukwekkend. Hij zegt net dat hij het z'n hele leven nodig heeft. Nou zie je maar weer eens hoe nodig het is om bloed te blijven geven."





Donoren bedanken én werven

En dat kan Merlijn van Hasselt van de Sanquin bloedbank in Tilburg alleen maar onderschrijven. De actie van Tjibbe is op deze Wereld Bloeddonordag een mooie manier om de donoren te bedanken, maar wellicht ook om nieuwe donoren te werven.



"Elke donatie telt en het is altijd van belang. We danken iedereen die steeds weer de moeite neemt om bloed te doneren. En iedereen die er over denkt om donor te worden wil ik vooral aanmoedigen om langs te komen."