Reizigers overdonderd door bommelding: 'Opeens stonden er zes politieauto's'

Het station is ontruimd (foto: Maarten Nelissen)

DEN BOSCH - Het centraal station in Den Bosch is ontruimd vanwege een serieuze bommelding. De politie en antiterreureenheden zijn massaal op de been. Reizigers worden weggehouden bij het station.

Bart Slot uit Amsterdam zat in de trein op het station, toen hij hoorde dat hij ontruimd werd. “Ik zat een kwartier te wachten in de trein en toen werd omgeroepen dat de trein ontruimd werd vanwege ‘een serieuze bommelding’.”

Slot, die naar de Efteling was geweest, zag in een mum van tijd veel politie. “Bij de uitgang van het station zag ik al agenten. Daarna liep ik het station uit en kwamen er nog meer agenten aan.”

Weggestuurd

Maarten Nelissen uit Den Bosch stond voor het station toen hij een politieauto met sirenes aan zag komen rijden. "Het volgende moment stonden er opeens zes auto's. Het station werd toen afgezet met linten."

Nelissen was op weg naar vrienden in Breda, maar dat gaat nu niet door. "Iedereen wordt tot ver van het station weggestuurd."

Twee keer pech

Een reiziger had dubbel pech: "Ik zat eerst twee uur vast in de trein van Tilburg naar Den Bosch omdat die iemand had aangereden. Toen ben ik met de bus vanuit Tilburg naar Den Bosch gegaan. Meteen toen ik aankwam werd het station ontruimd. Facking ziek!"

Bij de omstanders is er weinig angst, vertelt Den Boer. "Veel mensen gaan maar eten, omdat ze toch iets moeten doen." Den Boer moet nog Utrecht zien te komen, maar dat zal waarschijnlijk nog wel even duren: "Lekker tochtje zo."