Justitie haalt telefoongegevens BD-journalist uit dossier burgemeesterslek

DEN BOSCH - Justitie heeft de telefoongegevens van Brabants Dagblad-journalist Jos van de Ven uit het dossier naar de lekken van de burgemeestersbenoeming in Den Bosch gehaald. Justitie wilde die gegevens gebruiken om achter de identiteit van de mensen te komen die de gegevens hadden gelekt.

Vorige week bracht het OM naar buiten dat daarbij de printgegevens van de telefoon van een journalist van het Brabants Dagblad zijn opgevraagd. Er ontstond een storm van kritiek omdat daarmee de vrije nieuwsgaring van journalisten in gevaar werd gebracht.

Hecht aan vrije nieuwsgaring

Het OM zegt nu dat het groot belang hecht aan vrije nieuwsgaring. “Daarbij hoort dat journalisten in vrijheid hun werk moeten kunnen doen”, aldus het OM.

Vorige week heeft het College van procureurs-generaal al laten weten dat het nooit had mogen gebeuren dat gegevens van een journalist op deze manier in een dossier terecht zijn gekomen. Dinsdag kwam naar buiten dat ook is geprobeerd een gesprek tussen de verdachte en de journalist tijdens een ontmoeting op te nemen. De inzet van dit opsporingsmiddel heeft niet daadwerkelijk plaatsgevonden en het gesprek is dus ook niet opgenomen.

Geen bewijs meer

Het OM Oost-Brabant heeft besloten de telefoongegevens van de journalist uit het dossier te verwijderen, op verzoek van het Brabants Dagblad. Waar technisch mogelijk zullen de gegevens ook vernietigd worden. Met als gevolg dat de gegevens dus ook niet tot bewijs kunnen dienen in deze of andere strafzaken.

Als gevolg van het besluit de gegevens te verwijderen zullen de aan de verdediging verstrekte dossiers worden teruggehaald en zal een nieuw dossier worden samengesteld.

