Bomdreiger bij station Den Bosch aangehouden, rugzak was leeg, station vrijgegeven

DEN BOSCH - Het station in Den Bosch is donderdagavond rond half tien weer vrijgegeven na een bommelding. De man die riep dat er een bom in een tas in de trein lag, is aangehouden. Er lag geen bom in de trein. Wel had de verdachte een tas bij zich, maar deze was leeg. Hij is meegenomen naar het politiebureau.

Donderdagavond rond acht uur kwam er een bommelding binnen bij de politie. Een man zou een tas in de trein achtergelaten hebben en gezegd hebben dat er een bom in zat. Het station werd ontruimd en afgezet. De man was toen nog spoorloos.

Rond half 9 kwamen explosievenexperts en de EOD naar het station. Het arrestatieteam onderzocht het station en de trein waar de tas in zou liggen. treinstel.

Om negen uur werd het station onderzocht. De politie keek ook of er camerabeelden beschikbaar waren van de verdachte man.

Rond half tien werd de verdachte aangehouden in de buurt van het station. De tas waar het om ging is doorzocht, maar er zat niets in. De politie heeft de man meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

Bommelding in 2010

In 2010 lag het treinverkeer rondom station Den Bosch ook al uren stil vanwege een bommelding.