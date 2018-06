Station in Den Bosch voor tweede keer ontruimd, melding van vuurwapen blijkt vals alarm

DEN BOSCH - De politie heeft donderdagavond rond tien uur een deel van het station in Den Bosch korte tijd opnieuw ontruimd. Perron zes en zeven werden afgesloten nadat er bij een ruzie tussen twee mensen in een trein een vuurwapen zou zijn gezien. De politie heeft uiteindelijk niks geks kunnen vinden.

Volgens de politie zagen mensen iemand in de trein een handgebaar maken. Mogelijk heeft dat geleid tot de melding. Een arrestatieteam was aanwezig, maar er is niemand aangehouden.

Reizigers in de trein moesten zeker een half uur binnen blijven tot het signaal werd gegeven dat het veilig was. Rond tien voor elf konden ze de trein verlaten en werden de perrons vrijgegeven. Een arrestatieteam was aanwezig, maar er is niemand aangehouden.

Het treinverkeer werd opnieuw even stilgelegd, maar rond elf uur weer hervat.

Bommelding

Het is de tweede ontruiming in een paar uur tijd op het station. Eerder op de avond leidde een bommelding tot een grote politie-inzet, waarbij ook tien anti-terreureenheden en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werden ingezet.