Marc van Hintum krijgt rake klappen in boksring, dat doet hij 'met liefde' voor RKC

WAALWIJK - Rake klappen werden er donderdagavond uitgedeeld op het trainingsveld bij RKC Waalwijk. Niet tijdens een training van de Waalwijkse club, maar tijdens het boksgala Leeuwen van de Langstraat. De slotpartij ging tussen de commercieel directeur van RKC Willem van der Linden en Ossenaar Marc van Hintum, oud-speler en nu technisch directeur bij Vitesse. En dat ging er soms hard aan toe.

Van Hintum stond enkele minuten na de bokspartij nog flink uit te hijgen. “Het is zwaar geweest. Dit is een totaal andere sport dan voetbal. Een wedstrijd duurt negentig minuten, dit is drieënhalve minuut. Maar na twee minuten zit je stuk, dat is echt iets aparts.”

De partij tussen Van der Linden en Van Hintum was het slotgevecht van het boksgala. Een afsluiter van een gezellige avond, die bovendien geld in de la brengt bij de voetbalclub. “Ik heb er geen spijt van. Iedereen zei: ‘je bent gek dat je gaat boksen’. Maar ik heb totaal geen spijt. Ik heb een leuke avond gehad. En het is een succesvolle avond geweest voor RKC. Ik heb veel aan de club te danken. Ik ben hier begonnen en geëindigd. Als ik dan iets terug kan doen, doe ik dat graag en met liefde.”

Chagrijnig en blij

Willem van der Linden begon in januari bij zijn klus als RKC. Meteen gaf hij aan wel te willen boksen. En hij wist ook wel een tegenstander. “En daar heb ik geen spijt van. Los van de overwinning, dit is een leuk event. En dan boksen tegen een oud-collega, waar ik goed bevriend mee ben. Superleuk.”

De commercieel directeur moest wat incasseren, maar deelde zelf vooral ook rake klappen uit. Volgens zijn vrouw werd Van der Linden met de week chagrijniger van het trainen, maar dat betaalde zich wel uit. “We hebben met alle boksers samen getraind”, zegt de winnaar, die daarmee doelt op de sponsoren die in eerdere partijen tegenover elkaar stonden in de ring. “Dat was een leuke sfeer onderling.”

Met een mooie som geld van de veiling en fraaie bokspartijen in de ring kan Van der Linden niet anders dan tevreden zijn. “Nee, het kan niet beter.”

'Nog nooit gezien'

De tent was vooral gevuld met sponsoren, maar ook bekende vechters als Ernesto Hoost en Remy Bonjasky waren aanwezig in Waalwijk. Laatstgenoemde genoot van het gala. Hij noemde alle mensen die de ring in waren gestapt 'helden'.

In de ogen van de drievoudig K1-kampioen is zo'n gala bij RKC ook goed voor de sport. “Het is altijd belangrijk dat de sport breed bekeken wordt. Er waren hier mensen die nog nooit een boksgala gezien hadden. Het is leuk voor ze om te zien hoe leuk boksen kan zijn.”





Frank van Mosselveld was vooral blij dat hij zelf de handschoenen niet aan hoefde te trekken.