Waarschuwing voor dichte mist in Brabant weer ingetrokken

EINDHOVEN - Het KNMI waarschuwde vrijdagochtend voor lokaal dichte mist. Later op de ochtend werd de waarschuwing weer ingetrokken.

Het weerinstituut gaf in verband daarmee waarschuwingscode geel af. Dat betekent dat het raadzaam is op te letten, met name op de weg. Met uitzondering van het midden en zuidwesten van het land was er door de mist plaatselijk een zicht van minder dan 200 meter, zo ook in Brabant dus.