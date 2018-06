Medewerkers DAF Eindhoven leggen werk neer: 'Overleg over cao is geklapt'

EINDHOVEN - Medewerkers van DAF Trucks in Eindhoven staken vrijdag. Om middernacht is het werk bij de vrachtwagenfabrikant neergelegd. Onderhandelingen over de cao in de metaalsector zitten muurvast.

De staking van de werknemers van DAF volgt op het verlopen van een ultimatum dat de werknemers en vakbonden van de metaalsector hadden gesteld. Dat ultimatum verliep dinsdagmiddag al.

Salaris

“Het draait uiteraard allemaal om geld”, vertelt verslaggever Raoul Cartens. “De bonden eisen 3,5 procent meer salaris per jaar. Maar de werkgevers willen 6,9 procent geven, verdeeld over 33 maanden. Als je dat met elkaar vergelijkt, dan is het aanbod van de werkgevers minder dan de bonden willen hebben.”

Naast een loonsverhoging willen werknemers van DAF meer vaste aanstellingen voor jongeren en een gelijke beloning van vaste en tijdelijke werknemers. Er is wekenlang overleg geweest tussen de vakbonden en werkgever DAF, maar dat overleg klapte. “Ze zijn met ruzie uit elkaar gegaan.”

Iconisch bedrijf

Ook in 2015 werd er gestaakt door medewerkers van DAF. Het duurde toen negen maanden voor er een akkoord was tussen de werkgever en medewerkers van DAF. “DAF is niet blij dat er nu weer gestaakt wordt. Zij worden er weer uitgepikt door de vakbonden, want een staking bij DAF levert altijd publiciteit op”, weet Cartens.

“Het is een iconisch bedrijf, dus deze publiciteit vinden ze niet leuk. Het is natuurlijk fijn als je bedrijf met goede cijfers in het nieuws komt, maar als je medewerkers staken, omdat zij van deze goede resultaten niets terugzien op hun loonstrookje, dan baalt DAF natuurlijk.”