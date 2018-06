Oudere man zwaargewond na aanrijding op zebrapad in Boekel

BOEKEL - Een automobiliste heeft vrijdagochtend in Boekel een oudere man aangereden. Het slachtoffer stak in de Kerkstraat een zebrapad over. Hij zou er slecht aan toe zijn.

Het ongeluk gebeurde rond zeven uur in de ochtend. Het slachtoffer raakte gewond aan het hoofd. Twee bouwvakkers schoten de man te hulp. Ze hebben meteen eerste hulp verleend.

Zwaargewond

De man werd op het zebrapad aangereden. De automobiliste zou tegen omstanders gezegd hebben dat ze de voetganger te laat zag. Volgens ooggetuigen was ze na het ongeluk erg overstuur. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De politie heeft twee getuigen gesproken die het ongeluk zagen gebeuren.

De onderzoekers van de Verkeers Ongevallen Analyse hebben onderzoek gedaan naar het ongeluk. De weg was tot een uur of negen dicht. Ook de bus reed tot die tijd niet verder.