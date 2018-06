Buurt opgeschrikt door zwaar vuurwerk in Vught, ruit vernield

VUGHT - In de Sint Elisabethstraat in Vught is vrijdagochtend rond vier uur zwaar vuurwerk ontploft. Door de klap sneuvelde een ruit van een woning. Het is onduidelijk of het om een gerichte actie gaat.

Bezorgde bewoners zagen vrijdagochtend dat de weg was afgezet. Ze hadden uren daarvoor een harde klap gehoord en dachten dat er geschoten werd.  Politiewoordvoerder Bart Vaessen bevestigt dat er een ruit is vernield door zwaar vuurwerk. De politie doet onderzoek. 

Lid van een motorclub

Vaessen kan niet zeggen of het huis doelwit was. Volgens anonieme bronnen zou de bewoner lid zijn van een motorclub. Rond het huis zouden camera's hangen. Om erachter te komen of het om een conflict gaat, doet de politie onderzoek naar de achtergrond van de bewoner van het huis.