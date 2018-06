Henk Damen is zenuwachtig: hij gaat trouwen met de vrouw van zijn dromen

DEN BOSCH - Henk Damen, je kent hem van de Nederlandstalige liedjes, gaat trouwen met zijn Nathalie. Vrijdag is de grote dag, en Henk kan niet wachten. “Ze is de vrouw van mijn dromen!”

De grote vraag is natuurlijk: waarom is ze zo fantastisch? ”Nou, eigenlijk om alles", zegt Henk. "We kennen elkaar al langer maar als je dan gaat samenwonen kom je erachter hoe fantastisch ze is.”

Henk is zenuwachtig, geeft hij aan. Net als zijn moeder. “Maar ze vindt het prachtig. Ze zei nog over dit interview: moet je dat wel doen? Ik zei nog, ‘nee mam, komt goed!’ Alles vandaag gaat goed komen.” Aan het weer zal het niet liggen: het blijft droog.

Vrijgezellenfeest

Eerder, op 1 juni, had de zanger zijn vrijgezellenfeest. Hij droeg samen zijn Nathalie een pak met neppe geslachtsdelen. “Gister me vrijgezellen feest gehad bedankt voor het voorschut zetten van ons”, aldus de Bossche zanger op Twitter.