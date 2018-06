Moslims vieren Suikerfeest na maand vasten en wij eten bij de familie Bulbul

EINDHOVEN - Na een lange maand vasten is de Ramadan nu echt voorbij. Duizenden moslims in onze provincie vieren de komende dagen het Suikerfeest. We schoven aan bij de familie Bulbul in Eindhoven voor een heus feestmaal.

Baklava, köfte, sarma en tientallen andere gerechten. Vier dames stonden de afgelopen twee dagen lang in de keuken. "Het was een hoop werk. Dit is heel belangrijk voor ons", vertelt moeder Inci Bulbul (51), terwijl ze nog wat friet bakt voor het ontbijt. "Familie en vrienden komen gezellig samen. De kinderen krijgen heel veel cadeautjes."



Na het ochtendgebed in de moskee rond halfzes, kan het eten beginnen. Dat niemand iets tekort komt, is duidelijk. Om de paar minuten verschijnt een nieuwe schaal op tafel. "Wil je nog wat?", is de meest uitgesproken zin aan tafel deze dagen. De 21-jarige Furkan Bulbul geniet van het eten. "Het is gewoon drie dagen feest! Lekker eten en gezellig samen zijn. Daar draait het om."

Zwaar

Tijdens de Ramadan liep Furkan veertig uur per week stage en hij werkte daarnaast nog eens twintig uur. En dat terwijl hij overdag niet mocht eten en drinken. "Op de warme dagen was het soms zwaar", weet hij. "Het voelt heel raar dat je ineens weer mag eten. Je moet je wel een beetje inhouden, omdat je lichaam nog moet wennen."

Het eten gaat er dan ook goed in. "Dit is echt heerlijk! Niet normaal", glundert Furkan. De deurbel gaat vrijwel continu. Familie en vrienden lopen in en uit. "Ik ga waarschijnlijk zoveel eten dat ik buikpijn krijgt", lacht Furkan.



Het feest duurt nog tot en met zondag.