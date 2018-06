Brutale dief wil na ongeluk scooter stelen, politie pakt hem op

EINDHOVEN - Een man heeft vrijdagochtend in Eindhoven geprobeerd om de scooter te stelen van iemand die even daarvoor onderuit was gegaan. Agenten die op het ongeluk waren afgekomen, konden de dief meteen oppakken.

De scooterrijder was voor de stoplichten ter hoogte van de Geldropseweg onderuit gegaan. Hij raakte lichtgewond. Terwijl hij van het ongeluk aan het bijkomen was, probeerde een wildvreemde man er met zijn scooter vandoor te gaan. Getuigen zagen hoe de dief probeerde om het motorrijtuig mee te nemen. Ze waarschuwden de politie. Die kon de brutale dief meteen in de kraag grijpen. Hij is naar het politiebureau gebracht.



Het slachtoffer was na het ongeluk goed aanspreekbaar. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis vervoerd. De scooter bleef achter maar werd wel op slot gezet.