'Daar is niks mis mee', Benno's nieuwe videoclip op Dumpert

TILBURG - Benno van Vugt, de zingende schoonmaker uit Tilburg, heeft een nieuw nummer gemaakt: 'Daar is niks mis mee'. In de clip zit Benno op zijn Tilburgse ploats volledig gekleed pootje te baden in een opblaaszwembad met een opblaaspalm naast zich, terwijl hij het nummer zingt. Tussendoor zien we Benno ook dansend in beeld. Er danst er een meisje mee in de clip en een jongen danst en speelt op zijn rode trompet.

Iemand, Benno weet niet wie, heeft het nummer op Dumpert gezet en daar is het al meer dan 70.000 keer bekeken. En dat terwijl de cd-presentatie pas zaterdag is. Benno is er blij mee. Hij geniet ook van de reacties op de site. De minder leuke reacties, daar leest Benno gewoon overheen. Om de meeste uitspraken kan hij smakelijk lachen, zelfs als ze wat minder vriendelijk zijn. Daarop zegt de vrolijke zanger: “Benno kun je uitlachen, maar ik ben de laatste die lacht, hoor.”









De clip is niet van hele hoge kwaliteit, maar dat heeft Benno met opzet gedaan, juist zodat zijn clip op Dumpert terecht zou komen. Want dat werkt: “Het is puur reclame maken voor je eigen single. 'Met je zonnebril' is tot nu toe mijn grootste hit, en die wordt elke dag bij Veronica gedraaid, wat wil je nog meer?”