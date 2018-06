Helse treinreis voor Stijn: door 'bom' en 'vuurwapen' vijf uur reizen naar Den Bosch

DEN BOSCH - Hij vertrok donderdagavond om kwart voor zeven in Amsterdam en was pas rond middernacht in zijn woonplaats, Berkel-Enschot. Stijn Smulders (30) ging onbewust op een treinreis naar de negende ring van hel: maar liefst vijf uur bracht hij door in het limbo van het Nederlandse spoorwegennetwerk.

Om kwart voor zeven ‘s avonds vertrok Stijn in Amsterdam, waar hij werkt. “Ik stapte in trein naar Heerlen. Alles ging goed, en de trein stopte 200 meter voor het station van Den Bosch. We waren er dus bijna, maar we moesten stoppen vanwege een bommelding.”

‘Te wachten en te wachten’

Daar zat Stijn dan, in de trein: zo dichtbij, en toch zo ver weg. “Toen zijn we terug naar Utrecht gereden. Dat ging langzaam. Uiteindelijk hebben we ook nog eens een uur in Utrecht gewacht tot het treinverkeer richting Den Bosch weer opgang kwam.”

Eindelijk vertrok er vanuit Utrecht een trein naar Den Bosch. Dit keer reed de trein door tot het perron. Ondanks het goede voorteken diende de volgende anticlimax zich aan: de deuren van de trein gingen vervolgens niet open.

“Er bleek een of andere man met een wapen rond te lopen, maar wij wisten van niets, dus we stonden in het gangpad te wachten en te wachten. Uiteindelijk duurde het vijftig minuten voordat de deuren van de trein opengingen.”

LEES OOK: Bomdreiger bij station Den Bosch aangehouden, rugzak was leeg, station vrijgegeven

Extreme vertraging

Vijf uur na zijn vertrek, om twaalf uur ’s nachts, deed Stijn de voordeur van zijn huis open.

Vertraging heeft hij vaker gehad, maar zo extreem heeft hij ze nog nooit meegemaakt. “Ik vind het kwalijk dat de NS ons niet informeerde tijdens die tweede treinreis, maar goed, uiteindelijk zie ik er de humor wel van in”, aldus Stijn over zijn avontuur. De NS bood excuses aan.