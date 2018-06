Overwerk voor Gerbrands bij PSV: ook hoofd jeugdopleiding Pascal Jansen stopt

EINDHOVEN - Het zijn drukke dagen voor Toon Gerbrands. De algemeen directeur van PSV moet na het eerdere vertrek van technisch directeur Marcel Brands nu ook op zoek naar een nieuw hoofd van de jeugdopleiding. Pascal Jansen, de huidige baas, stopt er na een jaar mee.

Jansen is tot de conclusie gekomen dat hij liever als trainer op het veld staat. De 45-jarige Almerenaar werd vorig jaar aangetrokken als opvolger van de naar de KNVB vertrokken Art Langeler.

Ontbinding van contract

"Ondanks dat ik een mooi jaar heb gehad, moet ik toch constateren dat het trainerschap, het dagelijks werken met een groep, dichter bij me staat'', aldus Jansen, die al langer bij PSV werkt en eerder onder meer Jong PSV onder zijn hoede had. ,,Daarover heb ik open gesprekken met Toon Gerbrands en Marcel Brands gevoerd. Uiteindelijk is ontbinding van mijn contract de uitkomst."

Ook Cocu weg?

PSV hoopt uiterlijk 1 augustus een opvolger voor Jansen te hebben, zegt Gerbrands. Dat is op tijd voor de start van het nieuwe seizoen. Mogelijk moet Gerbrands op korte termijn ook nog de procedure voor het vastleggen van een nieuwe hoofdtrainer opstarten, nu de huidige oefenmeester Phillip Cocu nadenkt over de interesse van de Turkse topclub Fenerbahçe.