Weer ongeluk met sportvliegtuigje op Breda International Airport, piloot gewond

BOSSCHENHOOFD - Bij een crash met een sportvliegtuigje bij Breda International Airport in Bosschenhoofd is vrijdagmiddag een piloot gewond geraakt. Hulpdiensten rukten massaal uit voor het luchtvaartongeluk. Het is het tweede ongeluk bij het vliegveld in ruim twee weken tijd.

Het vliegtuigje is aan de oostkant van het vliegveld door de omheining gegleden en ligt op een weiland. Volgens de politie wilde de piloot vermoedelijk een doorstart maken toen het mis ging. De piloot zat alleen in het toestel en was onderweg van Lelystad naar Bosschenhoofd. "Hij lijkt niet 'ernstig' gewond", aldus een woordvoerster van de politie.





Slachtoffer naar ziekenhuis

Meerdere brandweerwagens, waaronder de hulpverleners van het vliegveld zelf, en een ambulance kwamen ter plaatse. Het slachtoffer kon op eigen kracht uit het vliegtuigje komen en is naar de ambulance gelopen. Hij is nagekeken en voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij aanspreekbaar.





Het vliegtuig raakte zwaar beschadigd. De vleugel en de propeller zijn kapot. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De situatie rond het vliegveld is nu veilig. De openbare weg is gedeeltelijk afgezet voor onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid .

Tweede ongeluk in korte tijd

Het is voor Breda International Airport het tweede ongeluk met een sportvliegtuigje in korte tijd. Op 31 mei kwam een piloot om het leven toen hij net buiten het vliegveld met een reclamevliegtuigje neerstortte. Vrijdagmiddag is er voor deze omgekomen piloot, Hans van der Linden (62), een herdenkingsbijeenkomst in zijn hangar op vliegveld Midden Zeeland.

LEES OOK: Omgekomen piloot is Hans van der Linden (62): 'Hij was ervaren, joviaal en goed in zijn werk'

Dit weekend wordt het op Breda International Airport extra druk voor het evenement Classic Cars and Aeroplanes gehouden. Dat is een meeting voor klassieke vliegtuigen en auto's. Er wordt veel publiek verwacht. Of het ongeluk van vrijdag gevolgen heeft voor het evenement is niet bekend.