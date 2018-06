Jacht op dronepiloten in natuurgebied: 'Runderen kunnen echt in paniek raken'

BREDA - Drones die boven de Biesbosch of boven de Loonse en Drunense Duinen vliegen: het levert schitterende plaatjes op van de toppen van bomen en van paarden die over weides galopperen. Maar het mag niet, want drones en dieren gaan namelijk niet goed samen.

Het staat zelfs apart in de parkregels van Nationaal Park De Biesbosch. ‘Het vliegen met drones boven het rechtsgebied van Nationaal Park De Biesbosch is niet toegestaan. Alleen voor het maken van documentaires, natuurfilms of educatiemateriaal kan een uitzondering worden gemaakt.'

Schriftelijke toestemming

Particulieren die gewoon voor de lol een drone willen laten vliegen, krijgen bijna altijd nee te horen, vertelt boswachter Thomas van der Es. “Je hebt sowieso altijd schriftelijke toestemming nodig. Maar die geven we niet zomaar. Watervogels hebben bijvoorbeeld rust nodig. Als broedende vogels van hun nest af moeten voor iets onnatuurlijks als een drone, kan een kraai of ander roofdier toeslaan bij de eieren.”

Bij een Natura2000-gebied, zoals de Loonse en Drunense Duinen en de Oisterwijkse vennen, mag je sowieso niet met een drone vliegen. Bij andere gebieden bepaalt de grondeigenaar dat, vertelt de boswachter. “Het is maatwerk. Hoe hoog willen ze vliegen, waar, is het broedseizoen? Je moet schriftelijke toestemming hebben en de boswachter gaat vaak mee. Mensen die geen verstand van de natuur hebben, zien vaak niet wat de effecten zijn. Ik heb laatst iemand aangesproken die boven het water vloog. Hij dacht dat dat geen kwaad kon, maar ik zag het nest van twee kiekendieven. Die nesten herkent niet iedereen.”

Tekst gaat verder onder het voorbeeld van een dronevideo, gemaakt in natuurgebied De Malpie in Brabant.





[video:]

Rechtszaak

Het is soms een felle strijd tussen boswachters en dronepiloten. Van wie is het luchtruim? En wanneer stoor je de dieren? In 2016 was er zelfs een rechtszaak over een dronevlieger in de Oostvaardersplassen, die een groep runderen op hol jaagde. De rechtbank sprak hem vrij door een gebrek aan bewijs. BOA’s en boswachters mogen dronepiloten bekeuren als aangetoond kan worden dat er met opzet dieren verontrust worden, maar het blijft altijd de vraag of de rechter daarin meegaat.

Alleen de Biesbosch is al bijna 8000 hectare groot. Het is lastig om met een paar boswachters en opsporingsambtenaren dat hele gebied in de gaten te houden, maar Thomas en zijn collega’s hebben hulp. “Via social media en lokale whatsappgroepen delen mensen het vaak als ze drones zien vliegen. Die meldingen komen dan bij de handhavers terecht.”

Van der Es wil een misverstand uit de weg ruimen. Hij en zijn collega’s hebben in principe niets tegen drones. Het kan ook veel bijdragen aan ecologische kennis. "We gebruiken het bijvoorbeeld voor het tellen van kolonievogels en voor het zoeken van reekalfjes voor het maaien. Alle lof voor dat apparaat.”

Hoge boetes

Erik de Jonge is boswachter bij het Brabants Landschap. Hij ziet regelmatig dat mensen in de fout gaan. “Ik heb pas nog een drone met een knipperend licht gevonden. We vissen ook regelmatig iemand uit het gebied die aan het vliegen is. Als het beschermd gebied is, volgt altijd een boete en nemen we de drone in beslag. Mensen denken soms dat het geen kwaad kan, maar runderen kunnen echt in paniek raken door het gezoem van een vliegtuigje. En vogels zien de drones als roofvogel.”

De boetes variëren in hoogte. Gaat het om overtreding van de natuurbeschermingswet of komt ook het dierenwelzijn in gevaar doordat bijvoorbeeld runderen in paniek raken? Of ben je gewoon in verboden gebied? “Het gaat vaak om honderden euro’s. En als mensen niet gepakt zijn, maar hun filmpje op YouTube zetten, kunnen ze ook beboet worden. Er zijn bij de politie speciale mensen die op die video’s letten.”