PSV rondt transfer Angeliño af: 21-jarige Spanjaard is de nieuwe linksback

Angeliño namens NAC in duel met PSV'er Luuk de Jong (Foto: VI Images)

EINDHOVEN - PSV heeft de komst van linkerverdediger Angeliño wereldkundig gemaakt. De 21-jarige linkervleugelverdediger komt over van Premier League-kampioen Manchester City. Hij speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor NAC Breda.

Angeliño tekende eerder vandaag in het Philips Stadion een contract voor vijf seizoenen. De linksback onderging daarvoor al met succes een medische keuring.

"Het voelt goed om hier te zijn", zegt een blije Angeliño tegen PSV TV. "Ik wilde bij een topclub terecht komen, en dat is gelukt. Het is mooi om onderdeel uit te maken van een succesvol team."

Juiste plek

Angeliño is na Nick Viergever de tweede defensieve versterking voor PSV. "Dit is voor mij een heel grote stap. Eerst zat ik bij NAC, en nu bij de kampioen. Dr druk ligt hier hoger. Ik zal voor andere dingen vechten dan bij NAC. Ik denk dat deze prachtige club de juiste plek is voor mij."





Achter de schermen

Het aantrekken van Angeliño was bij PSV de eerste transfer sinds het vertrek van technisch directeur Marcel Brands naar Everton. Algemeen directeur Toon Gerbrands legt in onderstaand filmpje uit hoe de transfer achter de schermen tot stand kwam.